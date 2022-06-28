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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели санкции против Канделаки и ее детей

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Канделаки поддерживает политику Путина
Канделаки поддерживает политику Путина
Фото: tina_kandelaki / Instagram

США ввели санкции против российской пропагандистки Тины Канделаки. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США 28 июня.

Канделаки попала под санкции как супруга директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко (против него тоже введены ограничительные меры).

Также в санкционный список включены дети Канделаки от первого брака – 22-летняя Мелания и 21-летний Леонтий Кондрахины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня минфин США совместно с Госдепом объявили о новом пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Под ограничительные меры минфина попали 70 организаций и 29 российских физлиц.

Под санкции попали российская госкорпорация "Ростех" и ее дочерние структуры. Госдеп ввел санкции против 19 членов совета директоров "Ростеха", а также их супругов и совершеннолетних детей.

Контекст:

Канделаки открыто поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

В начале марта 2022 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Канделаки объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Тина Канделаки, санкции, Госдепартамент США, Ростех
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