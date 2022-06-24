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Путин стал самым непопулярным мировым лидером – соцопрос

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Путин теряет популярность и это еще Украина не вошла в число стран, где проводился опрос
Путин теряет популярность – и это еще Украина не вошла в число стран, где проводился опрос
Фото: EPA

Американская исследовательская организация Pew Research Center 22 июня опубликовала результаты социологического исследования, проведенного в 18 странах мира и пришла к выводу, что президент РФ Владимир Путин оказался в 2022 году самым непопулярным в мире политиком.

Лишь 9% опрошенных считают, что президент страны-оккупанта поступает правильно в мировых делах. 90% так или иначе не доверяют его политике. Почти восемь из 10 (78%) опрошенных вообще не доверяют Путину.

В Pew Research Center отмечают, что это максимальный показатель неприятия за все 20 лет проведения подобных опросов.

Рейтинг Путина в мире стабильно снижался в последние годы, говорят исследователи. В 2022 году эти цифры достигли рекордно низкого уровня во всех странах, где имеются данные о тенденциях.

Но даже сейчас, к примеру, в Германии деятельность российского лидера одобряют 14% респондентов, в Израиле – 16%, в Греции – 27%. А Малайзия стала единственной из 18 стран, где российскому президенту доверяет большинство опрошенных (59%).

Максимальный рейтинг недоверия к Путину наблюдается в Польше (97%) и Швеции (95%). Лишь 2% поляков поддерживают действия президента России.

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Скриншот: pewresearch.org

В целом отношение европейцев к Путину напрямую связано с их политическими взглядами, констатируют исследователи. Те, кто поддерживают правые популистские партии, чаще уверены в правильности действий Путина. Например, среди греков, которые положительно относятся к партии "Греческое решение", 55% высоко оценивают политику Путина.

Похожая картина наблюдается среди сторонников правых популистских партий в Германии, Великобритании, Франции и Швеции, констатируют в Pew Research Center. При этом среди сторонников правых движений в Европе рейтинг Путина и обвалился более резко. Например, в Швеции Путину доверяют 9% сторонников шведских демократов по сравнению с 30% в 2021 году.

Опрос был проведен в США, Канаде, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Великобритании, Израиле, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапуре и Южной Корее.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. 

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины, разрушая гражданскую инфраструктуру. РФ обвиняют в зверствах и военных преступлениях на территории Украины.Путин при этом регулярно делает заявления о том, что все цели российской "спецоперации" в Украине будут выполнены.

Президент США Джо Байден 26 марта после встречи с украинскими беженцами в Польше назвал Путина "мясником".

Теги: Россия, Владимир Путин, соцопрос, политика, война России против Украины, президент
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