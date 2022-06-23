Арестович: Каким будет конец Путина? Страшным. Как у Сталина

"Конец Путина каким будет?" – спросил Гордон.

"Страшным, – ответил Арестович. – Уверен на 101%. Как у Сталина: человек лежит в луже мочи, а ему не дают оказать помощь, потому что все вздохнули с облегчением. В первую очередь его ближайшее окружение".

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

Сталина обнаружили на даче под Москвой лежащим на полу 1 марта 1953 года. 2 марта туда прибыли врачи. О смерти Сталина объявили по радио 6 марта. Есть разные версии, что произошло с диктатором.

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (он возглавил СССР после Сталина), рассказал в интервью "Бульвару Гордона", что Сталин умер от инсульта и от того, что никто не оказал ему помощь.

"Сталин упал и обоссался, а соратники просто не знали: может, он лежит потому, что выпил лишнего после того, как они уехали, – Иосиф Виссарионович был в тот вечер сильно навеселе. Ну а теперь представьте: к обоссанному вождю всех времен и народов подходят [члены Политбюро ЦК КПСС Лаврентий] Берия с [Георгием] Маленковым, поднимают его, несут на диван, и вдруг он просыпается. Тогда точно ничего хорошего с ними не будет. Сталин умер от этой своей изоляции, из-за того, что всех до смерти перепугал. Они же все: и Берия с Маленковым, и потом Берия с Маленковым и Хрущевым – в дверную щелку заглядывали и говорили: "Да он спит, не трогайте его, не будите", – рассказал Сергей Хрущев.

Российский историк, блогер и публицист Марк Солонин считает, что Сталина могли отравить.

"Ему чего-то там подсыпали и он помер в луже собственной мочи, не получив никакой помощи, даже той медицинской помощи, которую получал колхозный активист", – рассказал Солонин в интервью изданию "ГОРДОН".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube