Таких, как Путин, нужно бить по рукам – Зеленский

Мир должен реагировать на действия агрессора так, будто война "не в Украине, а у тебя дома", сказал Зеленский Фото: ЕРА

"Если разрешить президенту России, их военным захватывать наши дома, заходить, разрушать все, убивать, насиловать людей... Если все это разрешить, то это будут видеть – вероятно, в мире есть еще такие люди и лидеры – и если это здесь [в Украине] сработает, это может сработать и на другом конце света, на любом континенте. Этого нельзя никому разрешать. Поэтому надо делать превентивные шаги и, как говорится, бить по рукам, если даже человек об этом думает", – сказал Зеленский.

Он заявил, что мир должен реагировать на действия агрессора так, будто война "не в Украине, а у тебя дома".

"Тогда будет результат", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны финансовая и оборонная помощь, а также санкционное давление на Россию.

"Всего этого никогда не будет многовато, пока продолжается война, – добавил он. – Каждый и каждая из вас может это сделать. Все устают от войны, поэтому своими действиями, благодаря соцсетям, общению с друзьями, выходу на площади городов ваших государств, поддерживая Украину, не давайте возможности кому-то где-то сверху, в бюрократических коридорах, забыть о происходящем в Украине, забыть о войну. Не уставайте, пожалуйста, из-за войны. Не уставайте от войны в Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)