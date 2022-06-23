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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Таких, как Путин, нужно бить по рукам – Зеленский

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Мир должен реагировать на действия агрессора так, будто война "не в Украине, а у тебя дома", сказал Зеленский
Мир должен реагировать на действия агрессора так, будто война "не в Украине, а у тебя дома", сказал Зеленский
Фото: ЕРА

Мировое сообщество должно действовать превентивно, пресекая возможные агрессивные действия потенциальных агрессоров. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал 22 июня, общаясь со студентами ведущих университетов Канады, видео обнародовано в YouTube.

"Если разрешить президенту России, их военным захватывать наши дома, заходить, разрушать все, убивать, насиловать людей... Если все это разрешить, то это будут видеть – вероятно, в мире есть еще такие люди и лидеры – и если это здесь [в Украине] сработает, это может сработать и на другом конце света, на любом континенте. Этого нельзя никому разрешать. Поэтому надо делать превентивные шаги и, как говорится, бить по рукам, если даже человек об этом думает", – сказал Зеленский. 

Он заявил, что мир должен реагировать на действия агрессора так, будто война "не в Украине, а у тебя дома". 

"Тогда будет результат", – добавил президент. 

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны финансовая и оборонная помощь, а также санкционное давление на Россию. 

"Всего этого никогда не будет многовато, пока продолжается война, – добавил он. – Каждый и каждая из вас может это сделать. Все устают от войны, поэтому своими действиями, благодаря соцсетям, общению с друзьями, выходу на площади городов ваших государств, поддерживая Украину, не давайте возможности кому-то где-то сверху, в бюрократических коридорах, забыть о происходящем в Украине, забыть о войну. Не уставайте, пожалуйста, из-за войны. Не уставайте от войны в Украине". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Канада, агрессия, студенты, Владимир Зеленский, война России против Украины
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