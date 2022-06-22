Постпред Украины в ООН: Давайте покончим с российским фашизмом!

"Хищники нападают на тех, кто слабее или кажется слабее, и после таких нападений они могут пристраститься к человеческой крови и стать серийными убийцами. Превращение России в агрессивный фашистский режим уже проявилось в ее неспособности воздержаться от нападения на тех, кого она считает слабой добычей. Это должно быть остановлено всеми нами, и чем скорее, тем лучше", – сказал он.

По словам дипломата, Украина сейчас обладает необходимой волей своего руководства, решительностью и отвагой своей армии и народа, а также беспрецедентной международной поддержкой и солидарностью.

"Если мы позволим [президенту РФ Владимиру] Путину или его преемнику на кремлевском престоле отрастить отрубленные когти, пропитанные кровью украинцев, следующая война неизбежна и цивилизованный мир заплатит втрое больше, чем платит сегодня. Давайте покончим с российским фашизмом сейчас же!" – заявил Кислица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)