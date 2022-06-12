Путина и его приспешников не спасут тяжелые золотые кресты и хождение кругами с шаманами и гундяевыми – постпред Украины при ООН

Кислица: Ни сила, ни армия, ни богатство не спасут злого Путина и его нечестивых прихвостней от гнева Божьего Фото: Sergíy Kyslytsya / Facebook

"Ни сила, ни армия, ни богатство не спасут злого Путина и его нечестивых прихвостней от гнева Божьего. Некоторые из них могут подумать, что Бог слишком любвеобилен, чтобы судить нечестивых. Путин и его приспешники могут надеть тяжелые золотые кресты и ходить кругами с шаманами и гундяевыми", – сказал он.

По словам Кислицы, он предупредил посланника Путина: "Чистилища для военных преступников не существует, они попадают прямо в ад", – но тот не раскаялся.

Он подчеркнул, что в это время линия фронта российско-украинской войны остается местом жестоких боев.

"Тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своего народа и будущего своих детей, и будем откровенны, защищая тем самым весь европейский континент и не только. Они сражаются с жестоким врагом. Врагом, который пришел убивать, разрушать, воровать и унижать. Врагом, который не делает различий между военными и гражданскими. Врагом, который не считает себя связанным какими-либо нормами или правилами. [...] Ракеты попали в украинские города далеко от линии фронта. В городах и селах, где дислоцировались или дислоцируются россияне, найдены братские могилы – страшный признак бесчеловечности и смертного греха", – сказал дипломат.

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