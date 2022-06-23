"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео

"Путін лох, наївся блох, сів у мусорку і здох, а собака з переляку відкусила йому сраку. Слава Украине!" – изменив голос, наизусть продекламировал Паучек стишок.

В качестве локации для съемки он выбрал детскую горку.

"Это шедевр", – оценили видео подписчики.

"Пару раз пересматривала. Настроение поднял классно", – написали фолловеры в комментариях.

Контекст:

Блогер Тема Паучек стал популярен после участия в январе 2021 года в шоу "Голос країни" на "1+1".

Паучек во время "слепых прослушиваний" исполнил композицию "Гуцулка Ксеня" в современной аранжировке, во время которой к нему повернулись все четыре тренера. Блогер решил пойти в команду Monatik, но не вышел в финал.

На страницу блогера подписано 190 тыс. фолловеров.