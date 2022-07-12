"В российских пабликах начинают что-то подозревать о "второй армии". В Херсонской ОВА заявили, что склад оккупантов в Новой Каховке еще детонирует

Хлань отметил, что российская пропаганда после взрыва на складах в Новой Каховке "всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ" Фото: Bochkala_WAR / Telegram

Он отметил, что российская пропаганда после взрыва на складах в Новой Каховке "всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ".

"Врут и не могут определиться в своей лжи. Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи и – больше всего меня повеселило – что было попадание в склады селитры, которые принадлежат… мне. Не знаю, что они хотели этим сказать... Что я виноват во взрыве? К сожалению, не я… Кстати, боеприпасы детонируют до сих пор, а комментаторы в российских пабликах начинают что-то подозревать о "второй армии", – отметил Хлань.

Скриншот: Сергей Хлань / Facebook

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