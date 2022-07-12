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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В российских пабликах начинают что-то подозревать о "второй армии". В Херсонской ОВА заявили, что склад оккупантов в Новой Каховке еще детонирует

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Хлань отметил, что российская пропаганда после взрыва на складах в Новой Каховке "всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ"
Хлань отметил, что российская пропаганда после взрыва на складах в Новой Каховке "всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ"
Фото: Bochkala_WAR / Telegram

Взорванный вечером 11 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области российский склад боеприпасов до сих пор детонирует. Об этом 12 июля в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Он отметил, что российская пропаганда после взрыва на складах в Новой Каховке "всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ".

"Врут и не могут определиться в своей лжи. Пишут, что наши попали то в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи и – больше всего меня повеселило – что было попадание в склады селитры, которые принадлежат… мне. Не знаю, что они хотели этим сказать... Что я виноват во взрыве? К сожалению, не я… Кстати, боеприпасы детонируют до сих пор, а комментаторы в российских пабликах начинают что-то подозревать о "второй армии", – отметил Хлань.

Скриншот: Сергей Хлань / Facebook
Скриншот: Сергей Хлань / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.

10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, российская пропаганда, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, Сергей Хлань, деоккупация
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