"Вопрос только времени и очередности". Данилов заявил, что Зеленский поставил ВСУ задачу освободить всю территорию Украины

Верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все территории Украины были освобождены от агрессора, отметил Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Об этом 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times 10 июля заявил, что Украина готовится отвоевать у России оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны. По его словам, Зеленский поручил высшему военному руководству страны разработать соответствующие планы.

"Речь идет не только о Херсонской области, а о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, то подразумевает всю Украину. Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", – отметил Данилов.

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