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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вопрос только времени и очередности". Данилов заявил, что Зеленский поставил ВСУ задачу освободить всю территорию Украины

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Верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все территории Украины были освобождены от агрессора, отметил Данилов
Верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все территории Украины были освобождены от агрессора, отметил Данилов
Фото: rnbo.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Об этом 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.  

Министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times 10 июля заявил, что Украина готовится отвоевать у России оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны. По его словам, Зеленский поручил высшему военному руководству страны разработать соответствующие планы.

"Речь идет не только о Херсонской области, а о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, то подразумевает всю Украину. Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", – отметил Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Луганской областей. Оккупационные власти заявили, что готовят в Херсонской области "референдум" о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября. В остальных областях на временно захваченных территориях "референдумы" также могут попытаться организовать в эту же дату.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

30 июня, после бегства российских войск с острова Змеиный, Одесская область была объявлена полностью деоккупированной. Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, СНБО, захват, оккупация, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, интервью, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
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