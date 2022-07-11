Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне – ОВА

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. Это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя и они пойдут на левобережную часть Днепра", – сказал Хлань.

В то же время он предупредил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в Херсонской области.

Хлань подчеркнул, что местные жители говорят ему о готовности перетерпеть активные боевые действия ради освобождения от российской оккупации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)