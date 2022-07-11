Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне – ОВА

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. Это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя и они пойдут на левобережную часть Днепра", – сказал Хлань.
В то же время он предупредил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в Херсонской области.
Хлань подчеркнул, что местные жители говорят ему о готовности перетерпеть активные боевые действия ради освобождения от российской оккупации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.