РосСМИ подтвердили ликвидацию в Херсоне командира российской дивизии. Для его опознания понадобился ДНК-тест

Информацию о смерти Горобца "Блокноту Волгограда" подтвердила супруга военнослужащего. По ее словам, ей позвонили "из командования" и сообщили о гибели мужа.

По данным издания, для подтверждения личности Горобца потребовался тест ДНК.

Утром 10 июля в оперативном командовании ВСУ "Юг" сообщили, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Вечером того же дня в командовании сообщили, что ВСУ нанесли удар по пункту управления Росгвардии вблизи Херсона.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ 10 июля дважды ударили по воинской части оккупантов в Херсоне.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук 11 июля опубликовал скриншот, вероятно, из российских пабликов, согласно которому "в результате попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области" погибло больше 150 российских военных, в том числе пять офицеров. Среди погибших названы имена Горобца, а также полковника Сергея Кенса и начштаба 22-го армейского корпуса ВС РФ генерал-майора Насбулина.