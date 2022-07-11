Никакой "охоты на ведьм" после освобождения Херсона не будет – зампред облсовета

По его словам, на этом фоне призывы украинских властей выехать из оккупированных частей региона приобрели особую актуальность.

"Сегодня любой человек может стать его [террора] жертвой. Учителя, врачи, работники коммунальных служб, главы ОСМД. Сегодня очень сложно просчитать систему, кто в первую очередь в зоне риска, потому что категории задержанных постоянно расширяются. Участились случаи задержания людей по наводке коллаборантов, причем в формате сведения личных счетов", – говорится в сообщении.

Соболевский прогнозирует, что масштабы гуманитарной катастрофы дальше будут только расти. В самом Херсоне, по его оценкам, ситуация значительно легче, чем в селах и небольших городах, но в целом условия жизни людей уже "невыносимые".

"Орки разваливают на корню все функционировавшие ранее системы, но при этом практически не создают собственных аналогов. Медицина, образование, ГСЧС, интернет-банкинг, связь и прочее – все это уже фактически "на излете", – пишет зампред облсовета.

Он констатирует, что давление оккупантов на бизнес и учреждения "просто колоссальное", при этом грань между действиями, совершенными в условиях крайней необходимости, и сотрудничеством с врагом достаточно размытая. Переходить ее люди искренне не хотят, но абсолютно справедливо многие не понимают, где именно она находится, полагает Соболевский.

"Друзья, вы – украинцы, вы – наибольшая ценность в государстве, и никакой "охоты на ведьм" не будет, но лучше и в этом вопросе избежать экспериментов. Вооруженные силы Украины близко! Это не пустые слова, которые патриоты пишут на стенах домов по всей области, это видит и слышит каждый день любой, кто живет в пределах нескольких десятков километров от линии фронта", – подытожил он.