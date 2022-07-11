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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никакой "охоты на ведьм" после освобождения Херсона не будет – зампред облсовета

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Соболевский: Жертвой террора в Херсоне может стать любой человек учителя, врачи, работники коммунальных служб
Соболевский: Жертвой террора в Херсоне может стать любой человек – учителя, врачи, работники коммунальных служб
Фото: ЕРА

Оккупанты усиливают террор на территории Херсонской области, разрушая институции и инфраструктуру и не создавая ничего взамен. Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, на этом фоне призывы украинских властей выехать из оккупированных частей региона приобрели особую актуальность. 

"Сегодня любой человек может стать его [террора] жертвой. Учителя, врачи, работники коммунальных служб, главы ОСМД. Сегодня очень сложно просчитать систему, кто в первую очередь в зоне риска, потому что категории задержанных постоянно расширяются. Участились случаи задержания людей по наводке коллаборантов, причем в формате сведения личных счетов", – говорится в сообщении.

Соболевский прогнозирует, что масштабы гуманитарной катастрофы дальше будут только расти. В самом Херсоне, по его оценкам, ситуация значительно легче, чем в селах и небольших городах, но в целом условия жизни людей уже "невыносимые".

"Орки разваливают на корню все функционировавшие ранее системы, но при этом практически не создают собственных аналогов. Медицина, образование, ГСЧС, интернет-банкинг, связь и прочее – все это уже фактически "на излете", – пишет зампред облсовета.

Он констатирует, что давление оккупантов на бизнес и учреждения "просто колоссальное", при этом грань между действиями, совершенными в условиях крайней необходимости, и сотрудничеством с врагом достаточно размытая. Переходить ее люди искренне не хотят, но абсолютно справедливо многие не понимают, где именно она находится, полагает Соболевский.

"Друзья, вы – украинцы, вы – наибольшая ценность в государстве, и никакой "охоты на ведьм" не будет, но лучше и в этом вопросе избежать экспериментов. Вооруженные силы Украины близко! Это не пустые слова, которые патриоты пишут на стенах домов по всей области, это видит и слышит каждый день любой, кто живет в пределах нескольких десятков километров от линии фронта", – подытожил он.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

10 июля Соболевский призвали жителей оккупированных районов как можно скорее уехать или, если такой возможности нет, подготовить укрытие, потому что ВСУ вскоре будут освобождать регион. "Тем, кто никак не может это сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", – сказал Соболевский.

Военные РФ готовятся к уличным боям в Херсоне. Об этом в эфире национального телемарафона 11 июля заявил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. "Это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя и они пойдут на левобережную часть Днепра", – сказал он.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, эвакуация, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, Юрий Соболевский
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