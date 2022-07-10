В Херсоне под "ювелирный" удар попал объект оккупантов, россияне кричат из-под завалов – обладминистрация

Хлань говорит о двух ударах по оккупантам в Херсоне Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5.00, а затем снова, когда попали в 10.00. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами", – написал он.

По словам Хланя, при попытке подойти ближе к гимназии №6 и узнать что-нибудь оккупанты стреляют в воздух.

"У них начинается откровенная паника?" – задается вопросом советник.

Скриншот: Sergey Khlan / Facebook

Херсонские Telegram-каналы публикуют изображения и видео с пожаром.

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