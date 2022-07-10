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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне под "ювелирный" удар попал объект оккупантов, россияне кричат из-под завалов – обладминистрация

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Хлань говорит о двух ударах по оккупантам в Херсоне
Хлань говорит о двух ударах по оккупантам в Херсоне
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

10 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому военному объекту в оккупированном Херсоне. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5.00, а затем снова, когда попали в 10.00. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами", – написал он.

По словам Хланя, при попытке подойти ближе к гимназии №6 и узнать что-нибудь оккупанты стреляют в воздух.

"У них начинается откровенная паника?" – задается вопросом советник.

Скриншот: Sergey Khlan / Facebook
Скриншот: Sergey Khlan / Facebook

Херсонские Telegram-каналы публикуют изображения и видео с пожаром.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов оккупантов, а также казармы, где размещались российские военные.

Теги: Херсон, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, вторжение, советник, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Сергей Хлань
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