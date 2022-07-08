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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне и Мелитополе россияне отстранили от власти коллаборантов – Центр национального сопротивления

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Сальдо остался в Херсоне "губернатором" только формально
Сальдо остался в Херсоне "губернатором" только формально
Фото: Владимир Сальдо / Facebook

Российские оккупанты в Мелитополе Запорожской области и в Херсоне отстранили от власти местных предателей, которые ранее согласились сотрудничать с захватчиками, сообщил 8 июля Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, "губернатора" Херсона Владимира Сальдо фактически лишили власти в Херсонской области после назначения россиянина Сергея Елисеева "главой правительства". По информации ЦНС, Сальдо теперь выполняет лишь представительские функции, а у его заместителей провели обыски.

В Мелитополе от руководящих должностей отстранили полицейских из числа предателей. Вместо них назначены россияне.

Также сообщается, что во время визитов в оккупированные города депутаты "Единой России" игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.

Назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, "возглавил" незаконный орган Елисеев, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".

Сам Сальдо "руководит" регионом в должности "губернатора" с конца апреля, в связи с чем ему сообщено о подозрении в госизмене.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 5 июля пообещал, что "херсонским гауляйтерам" не будет покоя ни в одном уголке земли.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В Херсонской области активно действует украинское сопротивление. 22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль сотрудничающего с оккупантами народного депутата Украины Алексея  Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

22 июня в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, обыск, Мелитополь, Запорожская область, предательство, госизмена, война России против Украины, обыски, Владимир Сальдо, российские оккупанты
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