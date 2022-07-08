В Херсоне и Мелитополе россияне отстранили от власти коллаборантов – Центр национального сопротивления

Сальдо остался в Херсоне "губернатором" только формально Фото: Владимир Сальдо / Facebook

Так, "губернатора" Херсона Владимира Сальдо фактически лишили власти в Херсонской области после назначения россиянина Сергея Елисеева "главой правительства". По информации ЦНС, Сальдо теперь выполняет лишь представительские функции, а у его заместителей провели обыски.

В Мелитополе от руководящих должностей отстранили полицейских из числа предателей. Вместо них назначены россияне.

Также сообщается, что во время визитов в оккупированные города депутаты "Единой России" игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.

Назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, "возглавил" незаконный орган Елисеев, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".

Сам Сальдо "руководит" регионом в должности "губернатора" с конца апреля, в связи с чем ему сообщено о подозрении в госизмене.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 5 июля пообещал, что "херсонским гауляйтерам" не будет покоя ни в одном уголке земли.