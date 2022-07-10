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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по пункту управления Росгвардии вблизи Херсона – ОК "Юг"

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ВСУ нанесли удары из артиллерии
ВСУ нанесли удары из артиллерии
Фото: EPA (иллюстративное)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления Росгвардии вблизи Херсона. Об этом сообщило в Facebook 10 июля оперативное командование "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач нанесено мощное поражение пункту управления Росгвардии вблизи Херсона и уничтожены четыре склада с боеприпасами в разных районах Херсонской области", – говорится в сообщении.

В целом подтвержденные потери оккупантов на юге составляют 15 военных и свыше 60 единиц техники, среди которых 57 – бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, которые были уничтожены в Чернобаевке, и автомобильная техника, уничтоженная на позициях вдоль линии разграничения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1013349102708954/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Украинские чиновники неоднократно отмечали, что российские оккупанты блокируют выезд с оккупированных территорий Херсонской области и выехать оттуда на подконтрольную Украине территорию очень сложно или невозможно.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Чернобаевка
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