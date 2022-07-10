ВСУ нанесли удар по пункту управления Росгвардии вблизи Херсона – ОК "Юг"

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач нанесено мощное поражение пункту управления Росгвардии вблизи Херсона и уничтожены четыре склада с боеприпасами в разных районах Херсонской области", – говорится в сообщении.

В целом подтвержденные потери оккупантов на юге составляют 15 военных и свыше 60 единиц техники, среди которых 57 – бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, которые были уничтожены в Чернобаевке, и автомобильная техника, уничтоженная на позициях вдоль линии разграничения.

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