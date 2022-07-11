"В Херсоне попали в самое главное командование, 12 "200-х". ГУР перехватил рассказ оккупанта, как ВСУ уничтожили российских командиров

По информации украинских чиновников, ВСУ 10 июля ударили по российскому штабу в Херсоне Фото: Хуевый Херсон / Telegram

"Я думаю, ты уже слышал, что случилось в этом, ну, в Херсоне? Ну знаешь, ну типа, бл...ть, не по телефону. Попали, короче, в самое главное командование. Них...ево попали. Там 12 двухсотых", – сказал оккупант.

Его собеседник уточнил: "К вам?"

"Не к нам, а типа в самое, бл...ть, крутое командование у нас на направлении", – пояснил он.

Кроме того, оккупант рассказал, как его коллеги неосторожно хранили боеприпасы, сделав "в шахматном порядке ямки", что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

Скриншот: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Утром 10 июля в оперативном командовании ВСУ "Юг" сообщили, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Вечером того же дня в командовании сообщили, что ВСУ нанесли удар по пункту управления Росгвардии вблизи Херсона.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ 10 июля дважды ударили по воинской части оккупантов в Херсоне.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что, по его информации, ВСУ попали в казармы Росгвардии в областном центре. "Много двухсотых", – написал он.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сегодня опубликовал скриншот, вероятно, из российских пабликов, согласно которому "в результате попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области" погибли больше 150 российских военных, в том числе пять офицеров. Среди погибших названы имена полковника Сергея Кенса и начштаба 22-го армейского корпуса ВС РФ генерал-майора Насбулина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)