Оккупанты из РСЗО обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

В результате обстрела оккупантами вспыхнул пожар на окраине Никополя, отметил Резниченко Фото: Andrey Fisak / Facebook

Об этом вечером 12 июля сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Российские войска ударили из РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укрощают огонь. Предварительно люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.

В результате обстрела оккупантами повреждена одна из линий электропередач, отмечается в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По словам Резниченко, 12 июля ВСУ сбили БПЛА оккупантов в Никопольском районе.

"Это уже 11-й российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)