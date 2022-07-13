Оккупанты из РСЗО обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

Об этом вечером 12 июля сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Российские войска ударили из РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укрощают огонь. Предварительно люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.
В результате обстрела оккупантами повреждена одна из линий электропередач, отмечается в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По словам Резниченко, 12 июля ВСУ сбили БПЛА оккупантов в Никопольском районе.
"Это уже 11-й российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Так, 12 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую общину из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".