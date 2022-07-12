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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, на поле загорелась стерня – ГСЧС

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В результате обстрела загорелось поле
В результате обстрела загорелось поле
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты 12 июля обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Российские войска обстреляли Криворожский район. Прицельно били по Зеленодольску – из ствольной артиллерии и "Ураганов". Из-за попадания боеприпасов возник пожар – загорелось 3,5 га стерни", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Спасатели проводят проверку – ищут опасные кассетные элементы", – добавили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook
Скриншот: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, и в частности Кривой Рог, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, ГСЧС, Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины
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