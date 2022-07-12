Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, на поле загорелась стерня – ГСЧС

"Российские войска обстреляли Криворожский район. Прицельно били по Зеленодольску – из ствольной артиллерии и "Ураганов". Из-за попадания боеприпасов возник пожар – загорелось 3,5 га стерни", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
"Спасатели проводят проверку – ищут опасные кассетные элементы", – добавили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, и в частности Кривой Рог, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.