Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, есть пострадавшие – глава ОВА

"Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны", – написал в 13.37 руководитель ОВА.

Чуть более чем через два часа Синегубов рассказал в Telegram, что в результате удара оккупантов есть пострадавшие.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали четыре человека, – отметил глава Харьковской ОВА. – Получены травмы средней степени тяжести, все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей.