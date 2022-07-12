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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, есть пострадавшие – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Харьков днем 12 июля, сообщил глава ОВА (на фото последствия обстрела города накануне)
Оккупанты обстреляли Харьков днем 12 июля, сообщил глава ОВА (на фото – последствия обстрела города накануне)
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупационные войска 12 июля в очередной раз обстреляли Харьков. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны", – написал в 13.37 руководитель ОВА.

Чуть более чем через два часа Синегубов рассказал в Telegram, что в результате удара оккупантов есть пострадавшие.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали четыре человека, – отметил глава Харьковской ОВА. – Получены травмы средней степени тяжести, все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, удары, Олег Синегубов, травмы
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