Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, есть пострадавшие – глава ОВА

"Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны", – написал в 13.37 руководитель ОВА.
Чуть более чем через два часа Синегубов рассказал в Telegram, что в результате удара оккупантов есть пострадавшие.
"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали четыре человека, – отметил глава Харьковской ОВА. – Получены травмы средней степени тяжести, все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.