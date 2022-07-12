Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли два человека

В результате обстрела со стороны оккупантов повреждены частные дома и хозяйственные постройки Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"За прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В результате артиллерийского обстрела в Золочеве погибли два человека", – написал глава ОВА.

По его словам, ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3.30 две ракеты упали между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.

Также Синегубов сообщил о состоянии пострадавших в результате вчерашних обстрелов Харькова.

"Мальчик четырех лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет. Все взрослые пациенты, которые вчера в результате обстрелов получили взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь", – подчеркнул глава ОВА.

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Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей.