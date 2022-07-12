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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов об обстрелах Харькова: РСЗО бьют на 70 км, а граница в 40 км. Нужно как можно дальше отбросить врага

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Харьков обстреливают ежедневно
Харьков обстреливают ежедневно
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook

Сбить ракеты, выпущенные по Харькову из российских реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелее, чем крылатые ракеты, заявил 11 июля в эфире национального телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

"Если говорить о РСЗО, то ситуация здесь более тяжелая. Сбить их крайне трудно, фактически невозможно. Это фактически "Грады", которые накрывали позиции наших военных, теперь враг так терроризирует наше местное население", – сказал Синегубов.

Глава обладминистрации объяснил, что нужно сделать, чтобы обезопасить город от обстрелов российскими оккупантами.

"Если мы говорим о РСЗО, которые использует враг, то дистанция, на которую бьют эти системы, – до 70 км. Учитывая, что у нас границы с РФ в определенных участках на расстоянии до 40 км, то мы должны как можно дальше отбросить врага и в дальнейшем выстраивать самую современную линию обороны", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибло шесть мирных жителей.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, война, граница, оборона, РСЗО, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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