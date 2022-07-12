Синегубов об обстрелах Харькова: РСЗО бьют на 70 км, а граница в 40 км. Нужно как можно дальше отбросить врага

"Если говорить о РСЗО, то ситуация здесь более тяжелая. Сбить их крайне трудно, фактически невозможно. Это фактически "Грады", которые накрывали позиции наших военных, теперь враг так терроризирует наше местное население", – сказал Синегубов.

Глава обладминистрации объяснил, что нужно сделать, чтобы обезопасить город от обстрелов российскими оккупантами.

"Если мы говорим о РСЗО, которые использует враг, то дистанция, на которую бьют эти системы, – до 70 км. Учитывая, что у нас границы с РФ в определенных участках на расстоянии до 40 км, то мы должны как можно дальше отбросить врага и в дальнейшем выстраивать самую современную линию обороны", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибло шесть мирных жителей.