Оккупанты ударили по Днепропетровской области. Разрушены здания, пострадал домашний скот

"Ночь без сирен, но с обстрелами. Российские войска несколько раз накрывали огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской", – написал Резниченко.
По его словам, оккупанты попали по селам Новосеменовка и Марьянское.
По предварительным данным, никто не пострадал.
"В селах есть разрушенное жилье. Зацепило и скот", – уточнил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.