Оккупанты ударили по Днепропетровской области. Разрушены здания, пострадал домашний скот

Российские войска несколько раз накрывали огнем Криворожский район Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночь без сирен, но с обстрелами. Российские войска несколько раз накрывали огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской", – написал Резниченко.

По его словам, оккупанты попали по селам Новосеменовка и Марьянское.

По предварительным данным, никто не пострадал.

"В селах есть разрушенное жилье. Зацепило и скот", – уточнил глава ОВА.

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