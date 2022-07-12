Российские оккупанты захватывают все больше территорий в Донецкой области, однако несут серьезные потери – британская разведка

По данным британской разведки, оккупанты ведут наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении Славянска и Краматорска Фото: ЕРА

По данным ведомства, оккупанты ведут наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении Славянска и Краматорска.

"Российские силы, вероятно, продолжают оказывать военное давление на украинские силы, перегруппировываясь и переформировываясь для дальнейших наступательных действий в ближайшем будущем", – говорится в сообщении.

В то же время в минобороны Британии подчеркнули, что российская армия испытывает нехватку кадров, поэтому вынуждена прибегать к "нетрадиционному комплектованию". Речь идет о вербовке персонала тюрем России для частной военной компании "Вагнер".

"Если это правда, такой шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", – подчеркнули в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vzAuk7j6hs



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/KhsMlL4GW0 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)