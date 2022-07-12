Российские оккупанты захватывают все больше территорий в Донецкой области, однако несут серьезные потери – британская разведка

По данным ведомства, оккупанты ведут наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении Славянска и Краматорска.
"Российские силы, вероятно, продолжают оказывать военное давление на украинские силы, перегруппировываясь и переформировываясь для дальнейших наступательных действий в ближайшем будущем", – говорится в сообщении.
В то же время в минобороны Британии подчеркнули, что российская армия испытывает нехватку кадров, поэтому вынуждена прибегать к "нетрадиционному комплектованию". Речь идет о вербовке персонала тюрем России для частной военной компании "Вагнер".
"Если это правда, такой шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", – подчеркнули в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 12, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/KhsMlL4GW0
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.