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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты захватывают все больше территорий в Донецкой области, однако несут серьезные потери – британская разведка

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По данным британской разведки, оккупанты ведут наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении Славянска и Краматорска
По данным британской разведки, оккупанты ведут наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении Славянска и Краматорска
Фото: ЕРА

Российские оккупанты продолжают постепенно увеличивать захваченную территорию в Донецкой области. Об этом 12 июля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По данным ведомства, оккупанты ведут наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении Славянска и Краматорска.

"Российские силы, вероятно, продолжают оказывать военное давление на украинские силы, перегруппировываясь и переформировываясь для дальнейших наступательных действий в ближайшем будущем", – говорится в сообщении.

В то же время в минобороны Британии подчеркнули, что российская армия испытывает нехватку кадров, поэтому вынуждена прибегать к "нетрадиционному комплектованию". Речь идет о вербовке персонала тюрем России для частной военной компании "Вагнер".

"Если это правда, такой шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", – подчеркнули в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, Славянск, Донбасс, Краматорск, разведка, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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