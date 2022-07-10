Российские оккупанты разбомбили в Донецкой области батальон "народной милиции ДНР" – СБУ

"Россияне разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области. Речь идет о 2-м батальоне 1-го армейского корпуса "народной милиции ДНР", который воюет в составе армии РФ. Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "ЛДНР" и так догадываются, что их используют, как пушечное мясо", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что данные о погибших в результате инцидента российская сторона умалчивает.
Украинская спецслужба опубликовала запись, благодаря которой, по мнению СБУ, "о военных проколах рашистов будет знать весь мир".
"Пацаны стояли где-то под Бердянском [Запорожской области], не получали ни зарплату, ни х...я. Я так понял, толком, наверное, их и не кормили. [...] Потом их кинули куда-то на передок, они там стояли-стояли молча-молча, за...бались стоять, начали назад отходить, [...] попали на россиян – и россияне их разъ...бошили", – говорит один из абонентов.
По его словам, "пока поняли, что это свои", "кричали, что они под обстрел от укров попали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 10 июля, потери оккупантов составляют около 37,3 тыс. человек личного состава.
На войну против Украины россияне мобилизуют в том числе жителей оккупированных территорий.