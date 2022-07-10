Российские оккупанты разбомбили в Донецкой области батальон "народной милиции ДНР" – СБУ

Данные о погибших в результате инцидента российская сторона умалчивает, отметили в СБУ Фото: ЕРА (архив)

"Россияне разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области. Речь идет о 2-м батальоне 1-го армейского корпуса "народной милиции ДНР", который воюет в составе армии РФ. Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "ЛДНР" и так догадываются, что их используют, как пушечное мясо", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что данные о погибших в результате инцидента российская сторона умалчивает.

Украинская спецслужба опубликовала запись, благодаря которой, по мнению СБУ, "о военных проколах рашистов будет знать весь мир".

"Пацаны стояли где-то под Бердянском [Запорожской области], не получали ни зарплату, ни х...я. Я так понял, толком, наверное, их и не кормили. [...] Потом их кинули куда-то на передок, они там стояли-стояли молча-молча, за...бались стоять, начали назад отходить, [...] попали на россиян – и россияне их разъ...бошили", – говорит один из абонентов.

По его словам, "пока поняли, что это свои", "кричали, что они под обстрел от укров попали".

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