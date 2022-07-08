В Украине арестовали корпоративные права и недвижимость "Роснефти", "Росатома" и "Газпрома" – СБУ

"В ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп. Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд грн. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности. Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев переписать их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)