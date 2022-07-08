Добыча нефти на одном из крупнейший российских шельфовых проектов "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Об этом полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил 7 июля, пишет "Интерфакс".

Он заявил, что этом "сказалось и на бюджете Сахалинской области, на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и на состоянии экономики всего Дальнего Востока и Российской Федерации тоже".

Бюджет Сахалинской области недополучит в этом году 38 млрд рублей. Это 26% от уровня собственных доходов региона, сказал Трутнев.

Как объясняет "Коммерсантъ", добыча нефти на проекте "Сахалин-1" практически остановилась. Это произошло после того, как его оператор – американская компания ExxonMobil, которая владела 30% проекта заявила о выходе из проекта, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Заявление компании было опубликовано на ее сайте 1 марта.