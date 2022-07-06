Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект, который принуждает бизнес к госзаказу в интересах армии

Законопроект направлен на рассмотрение Госдумой во втором чтении из трех Фото: depositphotos.com

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что российское правительство намерено получить такое право для обеспечения, в частности, "специальной военной операции" на территориях "ДНР", "ЛНР" и Украины.

Также в пояснительной записке сказано о возникновении "краткосрочной повышенной потребности в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами". А в условиях санкций против РФ эта потребность может быть удовлетворена, если "временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики".

Как отмечает "Русская служба BBC News", законопроект, который кабмин РФ внес в Госдуму 30 июня, предполагает "дозагрузку" производственных мощностей военно-промышленного комплекса России. Для этого правительство страны-агрессора хочет получить право привлекать сотрудников предприятий к работе в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Таким образом, власти РФ предлагают механизм перевода экономики на "военные рельсы", когда ради нужд фронта разрешается использовать любые ресурсы – как мощности бизнеса, так и труд граждан.

О военном положении в тексте законопроекта не упоминается.

Сейчас проект закона направлен на рассмотрение Госдумой во втором чтении из трех.

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