KFC полностью уходит из России

"Компания находится на стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору", – сообщили в компании.

В Yum! Brands также сообщили, что в июне завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору. Он уже инициировал процесс ребрендинга.

"После завершения трансакции KFC Yum! Brands намерена полностью уйти из России", – подытожили в компании.