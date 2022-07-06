KFC полностью уходит из России

"Компания находится на стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору", – сообщили в компании.
В Yum! Brands также сообщили, что в июне завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору. Он уже инициировал процесс ребрендинга.
"После завершения трансакции KFC Yum! Brands намерена полностью уйти из России", – подытожили в компании.
9 марта Yum! Brands объявила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России и завершает соглашение по приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut. Тогда же компания отметила, что планирует выделить $1 млн Красному Кресту для поддержки пострадавших от войны в Украине.