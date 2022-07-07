В "Сбербанке" заявили, что из-за дефицита начали выковыривать чипы из неактивированных банковских карт

"В России начался дефицит чипов для карточек. Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты", – сказала она в контексте разговора о проблемах начавшихся в банковском секторе после того, как "случилось 24 февраля".
По словам Маклашиной, производители чипов не покидали российский рынок после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но с логистикой есть проблемы. Также на ситуацию повлиял повышенный спрос на карты системы "Мир" после ухода Visa и Mastercard.
Реимплантации подвергаются только неактивированные карты – те, которые клиенты заказали, но не пришли забрать, заверила она.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
6 апреля 2022 года США ввели блокирующие санкции против нескольких российских банков, в том числе против "Сбербанка". 14 июня "Сбербанк" был отключен от SWIFT, международной системы передачи финансовых сообщений.