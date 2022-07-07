В "Сбербанке" заявили, что из-за дефицита начали выковыривать чипы из неактивированных банковских карт

В подсанкционном "Сбербанке" говорят, что "чипов стало мало", а стоить "стало дорого" Фото: depositphotos.com

"В России начался дефицит чипов для карточек. Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты", – сказала она в контексте разговора о проблемах начавшихся в банковском секторе после того, как "случилось 24 февраля".

По словам Маклашиной, производители чипов не покидали российский рынок после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но с логистикой есть проблемы. Также на ситуацию повлиял повышенный спрос на карты системы "Мир" после ухода Visa и Mastercard.

Реимплантации подвергаются только неактивированные карты – те, которые клиенты заказали, но не пришли забрать, заверила она.

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Видео: Незнайка на Луне TV / YouTube