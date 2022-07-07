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В "Сбербанке" заявили, что из-за дефицита начали выковыривать чипы из неактивированных банковских карт

 
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В подсанкционном "Сбербанке" говорят, что "чипов стало мало", а стоить "стало дорого"
В подсанкционном "Сбербанке" говорят, что "чипов стало мало", а стоить "стало дорого"
Фото: depositphotos.com

В российском "Сбербанке" из-за дефицита начали устанавливать в новые карточки чипы, которые извлекли из деактивированных карт. Об этом на международной онлайн конференции по безопасности платежей заявила 7 июля исполнительный директор "Сбербанка" Ольга Маклашина, трансляция велась в YouTube.

"В России начался дефицит чипов для карточек. Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты", – сказала она в контексте разговора о проблемах начавшихся в банковском секторе после того, как "случилось 24 февраля". 

По словам Маклашиной, производители чипов не покидали российский рынок после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но с логистикой есть проблемы. Также на ситуацию повлиял повышенный спрос на карты системы "Мир" после ухода Visa и Mastercard. 

Реимплантации подвергаются только неактивированные карты – те, которые клиенты заказали, но не пришли забрать, заверила она. 

ВИДЕО
Видео: Незнайка на Луне TV / YouTube
Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

6 апреля 2022 года США ввели блокирующие санкции против нескольких российских банков, в том числе против "Сбербанка". 14 июня "Сбербанк" был отключен от SWIFT, международной системы передачи финансовых сообщений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, MasterCard, Visa, дефицит, Сбербанк, война России против Украины
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