В Украине уже месяц не могут национализировать 25,6 млрд грн "дочек" госбанков РФ – "Экономическая правда"

Издание отметило, что еще 19 мая вступил в силу принятый 12 мая Верховной Радой специальный закон, который приводил в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о конфискации этих средств в доход государства в связи с российской агрессией против Украины.
Однако из ответа Нацбанка "Экономической правде" следует, что конфискованные активы так и не поступили на специальный счет. Более того, такой счет не был открыт государственным предприятием Национальный фонд инвестиций, которое правительство Украины создало 31 марта.
Речь, в частности, идет о средствах МР банка (в том числе валютных) почти на 17 млрд грн и 259,2 млн грн средств "Проминвестбанка", остальное – облигации внутренних государственных займов.
"Закон, определяющий основные подходы принудительного изъятия российских активов, вступил в силу еще 19 мая 2022 года. Мы ожидаем, что конфискация произойдет как можно скорее. Убеждены, что активы банков, принадлежащих государству-агрессору, должны работать в пользу Украины", – процитировала ответ НБУ "Экономическая правда".
3 марта, на вторую неделю полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.
1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.