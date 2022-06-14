В Украине уже месяц не могут национализировать 25,6 млрд грн "дочек" госбанков РФ – "Экономическая правда"

Издание отметило, что еще 19 мая вступил в силу принятый 12 мая Верховной Радой специальный закон, который приводил в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о конфискации этих средств в доход государства в связи с российской агрессией против Украины.

Однако из ответа Нацбанка "Экономической правде" следует, что конфискованные активы так и не поступили на специальный счет. Более того, такой счет не был открыт государственным предприятием Национальный фонд инвестиций, которое правительство Украины создало 31 марта.

Речь, в частности, идет о средствах МР банка (в том числе валютных) почти на 17 млрд грн и 259,2 млн грн средств "Проминвестбанка", остальное – облигации внутренних государственных займов.

"Закон, определяющий основные подходы принудительного изъятия российских активов, вступил в силу еще 19 мая 2022 года. Мы ожидаем, что конфискация произойдет как можно скорее. Убеждены, что активы банков, принадлежащих государству-агрессору, должны работать в пользу Украины", – процитировала ответ НБУ "Экономическая правда".