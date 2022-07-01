Российский "Сбербанк" отказался платить дивиденды – акции компании начали падать

"Собрание утвердило рекомендации наблюдательного совета о нераспределении чистой прибыли "Сбербанка" за 2021 год и невыплате дивидендов по акциям. Рекомендации основаны на положениях дивидендной политики "Сбербанка" об учете факторов влияния на капитал и возможности иметь достаточный запас прочности", – говорится в пресс-релизе банка.
В связи с этим решением стоимость акций "Сбербанка" 30 июня снизилась на 7%, со 134 до 123,55 руб., но 1 июля снова выросла до 130 руб.
6 апреля 2022 США ввели блокирующие санкции против нескольких российских банков, в том числе против "Сбербанка". На следующий день, 7 апреля, глава министерства финансов РФ Антон Силуанов разрешил банкам не выплачивать дивиденды за 2021 год. 14 июня "Сбербанк" был отключен от SWIFT, международной системы передачи финансовых сообщений.
Выручка "Сбербанка" за 2021 год была рекордной, сообщает российское агентство РБК. Банк увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 1,24 трлн руб.
30 июня решение об отказе выплатить дивиденды акционерам спровоцировало падение акций российского газового монополиста – "Газпрома".