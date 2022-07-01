Российский "Сбербанк" отказался платить дивиденды – акции компании начали падать

Дивиденды акционерам "Сбербанка" не будут выплачены, несмотря на рекордную годовую прибыль Фото: EPA

"Собрание утвердило рекомендации наблюдательного совета о нераспределении чистой прибыли "Сбербанка" за 2021 год и невыплате дивидендов по акциям. Рекомендации основаны на положениях дивидендной политики "Сбербанка" об учете факторов влияния на капитал и возможности иметь достаточный запас прочности", – говорится в пресс-релизе банка.

В связи с этим решением стоимость акций "Сбербанка" 30 июня снизилась на 7%, со 134 до 123,55 руб., но 1 июля снова выросла до 130 руб.