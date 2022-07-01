ГОРДОН
 
 
МИР

Акции "Газпрома" рухнули на 30% после отказа от выплаты дивидендов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акции &ldquo;Газпрома&rdquo; подешевели с 300 руб. до 189 руб.
Акции “Газпрома” подешевели с 300 руб. до 189 руб.
Фото: EPA

30 июня акции российского газового монополиста – "Газпрома" – начали стремительно дешеветь, пишет российское издание "Ведомости".

Стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже упала на 32% – с 302 до 202 руб. за акцию. Позднее стоимость незначительно выросла, но в течение следующих суток продолжила снижаться, достигнув 189 руб. за акцию.

Причиной обвала стало решение не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2021 года, принятом на заочном годовом собрании.

"В текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно", – заявил зампредседателя "Газпромбанка" Фамил Садыгов. По его словам, приоритетной задачей компании будет подготовка к выплатам налогов в повышенном размере.

Падение акций “Газпрома” привело также к снижению индексов Мосбиржи (-5,6%) и РТС (-5,2%).

Контекст:

Совет директоров “Газпрома” предлагал выплатить инвесторам по итогам 2021 года 1,243 трлн рублей (52,53 рубля за акцию), что является рекордной суммой выплаты дивидендов в истории “Газпрома” и всего фондового рынка РФ. Акционерам планировалось выплатить 50% чистой прибыли компании за 2021 год.

Теги: Газпром, Россия, налоги, газ, экономика, прибыль, акции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
"Арестович не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (153567)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (135084)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (104396)
4
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (64176)
5
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59531)
6
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (55564)
7
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (53941)
8
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление (51060)
 
 
 
 