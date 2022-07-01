Акции "Газпрома" рухнули на 30% после отказа от выплаты дивидендов

Акции “Газпрома” подешевели с 300 руб. до 189 руб. Фото: EPA

Стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже упала на 32% – с 302 до 202 руб. за акцию. Позднее стоимость незначительно выросла, но в течение следующих суток продолжила снижаться, достигнув 189 руб. за акцию.

Причиной обвала стало решение не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2021 года, принятом на заочном годовом собрании.

"В текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно", – заявил зампредседателя "Газпромбанка" Фамил Садыгов. По его словам, приоритетной задачей компании будет подготовка к выплатам налогов в повышенном размере.

Падение акций “Газпрома” привело также к снижению индексов Мосбиржи (-5,6%) и РТС (-5,2%).