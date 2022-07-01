В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов погибли четыре человека – ОВА

"За 30 июня россияне убили четверых мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Сиверске", – написал глава ОВА.

По его данным, еще 18 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все преступления на украинской земле россияне будут привлечены к ответственности!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантов ежедневно.

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.