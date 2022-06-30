В Донецкой области от обстрелов погибли два человека – ОВА

"Россия убивает гражданских! За 29 июня россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке и Сидорово", – написал Кириленко.

По его словам, еще два человека получили ранения.

"Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантов ежедневно. В частности, 27 июня в Донецкой области погибли двое мирных жителей.

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.