ДТЭК передала прифронтовым общинам Донецкой области фонари и энергетическое оборудование

"ДТЭК Энерго" доставила прифронтовым общинам Донбасса очередную партию гуманитарной помощи от Schneider Electric", – сообщили в компании.
Для нужд региона она передала современное оборудование для восстановления электроснабжения в домах, прожекторы, мобильные фонари – налобные и карманные, удлинители и изоляционные ленты.
Кроме того, общинам также были переданы автономные фонари на портативных солнечных панелях, которые можно использовать в качестве зарядного устройства для телефона.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила в поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и на гуманитарную помощь почти 500 млн грн.