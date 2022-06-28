ДТЭК передала прифронтовым общинам Донецкой области фонари и энергетическое оборудование

"ДТЭК Энерго" доставила прифронтовым общинам Донбасса очередную партию гуманитарной помощи от Schneider Electric", – сообщили в компании.

Для нужд региона она передала современное оборудование для восстановления электроснабжения в домах, прожекторы, мобильные фонари – налобные и карманные, удлинители и изоляционные ленты.

Кроме того, общинам также были переданы автономные фонари на портативных солнечных панелях, которые можно использовать в качестве зарядного устройства для телефона.