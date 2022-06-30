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Посол РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 российских дипломатов

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Посол РФ передала в МИД Болгарии устную ноту, потребовав до 12.00 1 июля отменить решение о высылке из страны 70 российских дипломатов
Посол РФ передала в МИД Болгарии устную ноту, потребовав до 12.00 1 июля отменить решение о высылке из страны 70 российских дипломатов
Фото: mfa.bg

Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией из-за высылки из страны 70 сотрудников посольства РФ.

Об этом 30 июня в эфире БНТ 1 заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

28 июня Митрофанову вызвали на встречу в МИД Болгарии, где ей были представлены имена 70 сотрудников представительств РФ в стране, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля.

В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что запрос о высылке российских дипломатов имеет два основания.

"Во-первых, взаимность на основании ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Персонал зарубежных представительств должен содержаться в разумных и нормальных рамках, учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений, – подчеркнули в МИД. – Во-вторых, из-за деятельности российских должностных лиц, признанной компетентными органами Болгарии несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях... Деятельность, классифицированная соответствующими учреждениями как угроза национальной безопасности, является основанием для объявления их нежелательными".

Митрофанову спросили, каким будет ответ России на высылку ее дипломатов.

По ее словам, "Москва примет очень кардинальные шаги" – "дипломатические отношения могут быть даже разорваны, Москва примет решение".

Митрофанова 30 июня была принята в МИД Болгарии, сообщается на сайте ведомства.

"Она передала устную ноту, в которой в ультимативном тоне была сделана просьба об отмене решения относительно объявленных нон грата сотрудников российских загранпредставительств до 12.00 1 июля 2022 года. В ноте говорится, что в противном случае "вопрос о закрытии посольства Российской Федерации в Республике Болгария будет поставлен непосредственно перед российским руководством", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что МИД Болгарии проинформировал канцелярию премьер-министра о ноте РФ и запросил указания относительно дальнейших действий.

Ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков, комментируя высылку российских дипломатов, заявил 28 июня, что все, кто "работает на иностранные интересы, будут призваны вернуться в страну, из которой они приехали".

Он добавил, что правительство страны будет противодействовать попыткам вмешаться во внутренние дела Болгарии иностранных правительств. При этом Петков отказался предоставить дополнительную информацию о деятельности российских дипломатов.

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Петкова. 27 июня Петков сообщил в Facebook, что подал в отставку.

Контекст:

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО. Он уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть вторжение войной. Также Петков поддержал санкции Евросоюза против России и пообещал украинским Вооруженным силам техническую помощь.

В инициативе за отставку действующего правительства главную роль сыграл глава оппозиционной партии ГЕРБ, бывший премьер Бойко Борисов, которого правительство Петкова пыталось арестовать по обвинению в крупномасштабной коррупции. Однако софийский суд освободил Борисова без предъявления обвинений, сославшись на процедурные неточности. 

Политологи полагают, что после отставки правительства Петкова заявят о себе более пророссийски настроенные партии, в том числе правая партия "Возрождение". Это может поставить под угрозу планы Болгарии к 2024 году присоединиться к еврозоне и планы по отказу от российских нефти и газа.

Теги: Россия, Болгария, Москва, правительство, посольство РФ, МИД Болгарии, ультиматум, дипломатические отношения, дипломаты, встреча
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