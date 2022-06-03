В Болгарии заявили, что никогда больше не будут вести переговоры с "Газпромом"

Болгария после прекращения поставок газа считает "Газпром" ненадежным партнером и не будет продлевать контракт Фото: EPA

"Учитывая отказ от выполнения подписанного контракта, единственный ответ, который я могу дать – это никогда", – сказал Василев, отвечая на вопрос, когда правительство возобновит переговоры с "Газпромом".

Вице-премьер подчеркнул, что действующий до конца 2022 года контракт не расторгнут, и государственная компания "Булгаргаз" регулярно напоминает "Газпрому" о необходимости выполнять условия соглашения. Василев упрекнул российского монополиста в ненадежности.

"Когда кто-то перекрывает вам газ, даже если вы платите и выполняете контракт, вы не можете рассчитывать, что тот же человек не перекроет ваш газ, когда вы окажетесь в сложной ситуации. У нас есть ненадежный партнер, доказавший свою ненадежность", – сказал вице-премьер Болгарии.

Василев также возмущен фактом, что у одних стран россияне принимают платежи в евро и долларах, а у других – нет, в зависимости от объемов и сроков окончания контракта.