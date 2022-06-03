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В Болгарии заявили, что никогда больше не будут вести переговоры с "Газпромом"

Болгария после прекращения поставок газа считает "Газпром" ненадежным партнером и не будет продлевать контракт
Болгария после прекращения поставок газа считает "Газпром" ненадежным партнером и не будет продлевать контракт
Фото: EPA

Болгария не будет подписывать новый контракт с "Газпромом" после того, как российский монополист в апреле прекратил поставки газа, нарушив действующее соглашение. Об этом 3 июня заявил в парламенте вице-премьер-министр Асен Василев, которого цитирует Mediapool.

"Учитывая отказ от выполнения подписанного контракта, единственный ответ, который я могу дать – это никогда", – сказал Василев, отвечая на вопрос, когда правительство возобновит переговоры с "Газпромом".

Вице-премьер подчеркнул, что действующий до конца 2022 года контракт не расторгнут, и государственная компания "Булгаргаз" регулярно напоминает "Газпрому" о необходимости выполнять условия соглашения. Василев упрекнул российского монополиста в ненадежности.

"Когда кто-то перекрывает вам газ, даже если вы платите и выполняете контракт, вы не можете рассчитывать, что тот же человек не перекроет ваш газ, когда вы окажетесь в сложной ситуации. У нас есть ненадежный партнер, доказавший свою ненадежность", – сказал вице-премьер Болгарии.

Василев также возмущен фактом, что у одних стран россияне принимают платежи в евро и долларах, а у других – нет, в зависимости от объемов и сроков окончания контракта.

Контекст:

27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях по "новым правилам", установленным 23 марта Владимиром Путиным.

София, как писала "Немецкая волна", в ответ заявила, что пересмотрит все контракты с "Газпромом", в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию. Министр энергетики Болгарии Александр Николов подчеркнул, что болгарская сторона полностью выполнила обязательства перед "Газпромом", но РФ использует газ "как политический инструмент".

11 мая правительство Болгарии анонсировало начало поставок сжиженного природного газа из США по цене ниже, чем у "Газпрома" . Mediapool уточняет, что переговоры о долгосрочных поставках пока не завершены, речь идет о двух танкерах. Но даже эта поставка позволила в июне снизить цену на газ в стране на 13%, с 162 до 142 левов за Мвт\ч.

1 июля Болгария начнет получать газ из Азербайджана. По данным "Немецкой волны", правительства стран 31 мая согласовали поставки на период 25 лет.

Теги: Газпром, Россия, газ, Болгария, энергетика
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