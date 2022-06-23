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Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству

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Петков возглавил правительство Болгарии полгода назад
Петков возглавил правительство Болгарии полгода назад
Фото: EPA

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который возглавил правительство всего полгода назад. Об этом сообщает "Свободна Европа".

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Предложение о вотуме в парламент внесла оппозиционная партия ГЕРБ.

После голосования премьер-министр заявил, что он и его партия разошлют письма всем членам парламента с разъяснением принципов и целей возможного следующего срока с их мандатом. По его словам, если они не ответят, "мы пойдем на выборы".

Как отмечает "Радио Свобода", оппоненты Петкова обвиняют его и его кабинет министров в недостаточных усилиях по борьбе с инфляцией. Также у них есть разногласия и в других вопросах финансовой политики. Еще одним спорным вопросом стали дебаты о том, должна ли Болгария поддержать стремление Северной Македонии стать кандидатом в члены Евросоюза.

Некоторые аналитики полагают, что на решение парламента повлияло стремление Петкова бороться с коррупцией во власти. Ранее Петков заявлял, что причиной подготовки вотума недоверия стала угроза раскрытия крупных коррупционных схем, в которых могли быть замешаны болгарские политики.

После начала военного вторжения России в Украину Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО. Он уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть вторжение войной. Также Петков поддержал санкции Евросоюза против России и пообещал украинским Вооруженным силам техническую помощь.

В инициативе за отставку действующего правительства главную роль сыграл глава оппозиционной партии ГЕРБ, бывший премьер Бойко Борисов, которого правительство Петкова пыталось арестовать по обвинению в крупномасштабной коррупции. Однако софийский суд освободил Борисова без предъявления обвинений, сославшись на процедурные неточности. 

Пока неясно, кто будет формировать новое правительство и состоятся ли досрочные выборы. Политологи полагают, что после отставки правительства Петкова заявят о себе более пророссийски настроенные партии, в том числе правая партия "Возрождение". Это может поставить под угрозу планы Болгарии к 2024 году присоединиться к еврозоне и планы по отказу от российских нефти и газа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Болгария, правительство, парламент, Бойко Борисов, Кирил Петков
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