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Парламент Болгарии одобрил ремонт украинской военной техники на предприятиях страны

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Решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях Болгарии поддержали 200 депутатов Народного собрания
Решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях Болгарии поддержали 200 депутатов Народного собрания
Фото: Народно събрание на Република България / Facebook

Народное собрание Болгарии (парламент страны) одобрил решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях страны. Об этом 4 мая сообщило информационное агенство BGNES.

Соответствующее решение поддержали 200 депутатов, против – 16, один воздержался (парламент Болгарии состоит из 240 депутатов).

Таким образом, Народное собрание Болгарии предоставило мандат Совету министров на обсуждение и реализацию мер, связанных с войной в Украине, включая ремонт военной техники, написало BGNES.

Отмечается, что ранее в парламент Болгарии поступило письмо от посла Украины Виталия Москаленко за подписью главы государства Владимира Зеленского, в котором говорится, что в Киеве ожидают от Софии положительного решения относительно ремонта украинской военной техники.

Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым 28 апреля в Киеве заявлял, что стороны договорились о ремонте украинской военной техники в Болгарии.

Петков говорил, что Украина запросила военно-техническую помощь, в частности относительно ремонта и восстановления некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина договорилась о ремонте поврежденной военной техники также с Чехией и Словакией.

Теги: Украина, Болгария, депутаты, Виталий Москаленко, военная техника, ремонт, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, посольство Украины, президент, посол, письмо
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