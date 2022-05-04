Парламент Болгарии одобрил ремонт украинской военной техники на предприятиях страны

Решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях Болгарии поддержали 200 депутатов Народного собрания Фото: Народно събрание на Република България / Facebook

Соответствующее решение поддержали 200 депутатов, против – 16, один воздержался (парламент Болгарии состоит из 240 депутатов).

Таким образом, Народное собрание Болгарии предоставило мандат Совету министров на обсуждение и реализацию мер, связанных с войной в Украине, включая ремонт военной техники, написало BGNES.

Отмечается, что ранее в парламент Болгарии поступило письмо от посла Украины Виталия Москаленко за подписью главы государства Владимира Зеленского, в котором говорится, что в Киеве ожидают от Софии положительного решения относительно ремонта украинской военной техники.

Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым 28 апреля в Киеве заявлял, что стороны договорились о ремонте украинской военной техники в Болгарии.

Петков говорил, что Украина запросила военно-техническую помощь, в частности относительно ремонта и восстановления некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии.

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