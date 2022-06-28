Болгария объявила о высылке из страны 70 сотрудников посольства РФ

Об этом сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства Болгарии.
"Посол… была проинформирована о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Республике Болгария до пределов, не превышающих количество сотрудников болгарских представительств в Российской Федерации. Численность должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что запрос Болгарии имеет два основания.
"Во-первых, взаимность на основании ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Персонал зарубежных представительств должен содержаться в разумных и нормальных рамках, учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений, – подчеркнули в МИД. – Во-вторых, из-за деятельности российских должностных лиц, признанной компетентными органами Болгарии несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях... Деятельность, классифицированная соответствующими учреждениями как угроза национальной безопасности, является основанием для объявления их нежелательными".
Указывается, что послу Митрофановой были представлены имена 70 сотрудников представительств РФ в стране, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля.
Кроме того, в устной ноте, переданной послу РФ, Болгария ожидает от России временного закрытия ее Генерального консульства в Русе, в то же время Болгария планирует временно закрыть свое консульство в Екатеринбурге.
Все, кто "работает на иностранные интересы, будут призваны вернуться в страну, из которой они приехали", заявил 28 июня ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, его цитирует "БНР - Българско национално радио".
Он добавил, что правительство страны будет противодействовать попыткам вмешаться во внутренние дела Болгарии иностранных правительств. При этом Петков отказался предоставить дополнительную информацию о деятельности российских дипломатов.
22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Петкова.
27 июня Петков сообщил в Facebook, что подал в отставку.
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО. Он уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть вторжение войной. Также Петков поддержал санкции Евросоюза против России и пообещал украинским Вооруженным силам техническую помощь.
В инициативе за отставку действующего правительства главную роль сыграл глава оппозиционной партии ГЕРБ, бывший премьер Бойко Борисов, которого правительство Петкова пыталось арестовать по обвинению в крупномасштабной коррупции. Однако софийский суд освободил Борисова без предъявления обвинений, сославшись на процедурные неточности.
Политологи полагают, что после отставки правительства Петкова заявят о себе более пророссийски настроенные партии, в том числе правая партия "Возрождение". Это может поставить под угрозу планы Болгарии к 2024 году присоединиться к еврозоне и планы по отказу от российских нефти и газа.