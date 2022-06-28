Болгария объявила о высылке из страны 70 сотрудников посольства РФ

В МИД Болгарии представили послу РФ имена 70 сотрудников представительств РФ, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Facebook

Об этом сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства Болгарии.

"Посол… была проинформирована о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Республике Болгария до пределов, не превышающих количество сотрудников болгарских представительств в Российской Федерации. Численность должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что запрос Болгарии имеет два основания.

"Во-первых, взаимность на основании ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Персонал зарубежных представительств должен содержаться в разумных и нормальных рамках, учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений, – подчеркнули в МИД. – Во-вторых, из-за деятельности российских должностных лиц, признанной компетентными органами Болгарии несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях... Деятельность, классифицированная соответствующими учреждениями как угроза национальной безопасности, является основанием для объявления их нежелательными".

Указывается, что послу Митрофановой были представлены имена 70 сотрудников представительств РФ в стране, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля.

Кроме того, в устной ноте, переданной послу РФ, Болгария ожидает от России временного закрытия ее Генерального консульства в Русе, в то же время Болгария планирует временно закрыть свое консульство в Екатеринбурге.

Все, кто "работает на иностранные интересы, будут призваны вернуться в страну, из которой они приехали", заявил 28 июня ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, его цитирует "БНР - Българско национално радио".

Он добавил, что правительство страны будет противодействовать попыткам вмешаться во внутренние дела Болгарии иностранных правительств. При этом Петков отказался предоставить дополнительную информацию о деятельности российских дипломатов.

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Петкова.

27 июня Петков сообщил в Facebook, что подал в отставку.