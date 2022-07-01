Nvidia остановила в РФ продажу лицензии на софт для облачного гейминга. Это может усложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", "Сбербанка" и МТС – СМИ

Компания NVIDIA осложнила жизнь не только российским геймерам, но и, вероятно, крупным корпорациям Фото: EPA

Об остановке продаж американской компанией изданию рассказал Виталий Стародубов, основатель сервиса Loudplay, который предоставляет в РФ услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia.

Информацию подтвердил источник в крупном российском IT-холдинге. Nvidia не предоставила комментариев "Коммерсанту".

Кроме того, журналисты обнаружили, что из перечня партнеров на сайте Nvidia удалены все российские компании.

Стародубов объяснил, что лицензия позволяла использовать физическую видеокарту Nvidia на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могли подключиться больше пользователей.

Из-за прекращения действия лицензий для компаний, прогнозирует собеседник издания, поднимутся цены на услуги.

Остановка лицензий Nvidia может также усложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", Сбербанка и МТС, использующих графические процессоры A100 и DGX-2, пишет "Коммерсант".

В то же время собеседник издания, осведомленный о ситуации на российском IT-рынке, подчеркнул, что пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.