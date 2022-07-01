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Nvidia остановила в РФ продажу лицензии на софт для облачного гейминга. Это может усложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", "Сбербанка" и МТС – СМИ

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Компания NVIDIA осложнила жизнь не только российским геймерам, но и, вероятно, крупным корпорациям
Компания NVIDIA осложнила жизнь не только российским геймерам, но и, вероятно, крупным корпорациям
Фото: EPA

Американская технологическая компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на технологию Nvidia Grid, необходимую для разделения ядер на серверной видеокарте, сообщило 1 июля российское издание "Коммерсант".

Об остановке продаж американской компанией изданию рассказал Виталий Стародубов, основатель сервиса Loudplay, который предоставляет в РФ услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia.

Информацию подтвердил источник в крупном российском IT-холдинге. Nvidia не предоставила комментариев "Коммерсанту".

Кроме того, журналисты обнаружили, что из перечня партнеров на сайте Nvidia удалены все российские компании.

Стародубов объяснил, что лицензия позволяла использовать физическую видеокарту Nvidia на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могли подключиться больше пользователей.

Из-за прекращения действия лицензий для компаний, прогнозирует собеседник издания, поднимутся цены на услуги.

Остановка лицензий Nvidia может также усложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", Сбербанка и МТС, использующих графические процессоры A100 и DGX-2, пишет "Коммерсант".

В то же время собеседник издания, осведомленный о ситуации на российском IT-рынке, подчеркнул, что пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Уже в марте Россия стала самой подсанкционной страной в мире, опередилв Иран, Сирию и Северную Корею – число ограничений превысило 11 тыс. и с тех пор продолжает расти.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину прекратили поставки в РФ либо объявили об уходе из страны-оккупанта десятки крупнейших технологических компаний, в частности, Apple, Microsoft, Intel, AMD, Sаmsung, Hewlett Packard и другие.

В июне об окончательном уходе из России объявил технологический гигант IBM, а компания Microsoft заявила, что будет сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется"

Теги: Россия, США, Microsoft, санкции, Яндекс, бизнес, компьютеры, технологии, страна-агрессор, российская агрессия, IBM, война России против Украины, программное обеспечение, компьютерные игры
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