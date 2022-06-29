Кулеба: "Газпромбанк" должен быть отключен от SWIFT

К посту министр прикрепил расследование журналистов проекта "Схемы", в котором указано, что через "Газпромбанк" российские военнослужащие получают выплаты, в том числе и "боевые" за участие в войне против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией".

"Украинские журналисты-расследователи выяснили, что российский "Газпромбанк" используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплаты жалованья российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. "Газпромбанк" должен быть подвергнут санкциям и отключен от SWIFT", – заявил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ukrainian investigative journalists have revealed that Russian Gazprom bank is used to both receive European payments for gas and oil and pay salaries to Russian troops waging an aggressive war against Ukraine. What an irony. Gazprom bank must be sanctioned and banned from SWIFT. https://t.co/X0vBJlqfik — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022