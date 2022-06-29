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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: "Газпромбанк" должен быть отключен от SWIFT

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Кулеба призвал ввести против "Газпромбанка" санкции
Кулеба призвал ввести против "Газпромбанка" санкции
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить российский "Газпромбанк" от международной системы SWIFT. Об этом он написал в Twitter 28 июня.

К посту министр прикрепил расследование журналистов проекта "Схемы", в котором указано, что через "Газпромбанк" российские военнослужащие получают выплаты, в том числе и "боевые" за участие в войне против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией".

"Украинские журналисты-расследователи выяснили, что российский "Газпромбанк" используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплаты жалованья российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. "Газпромбанк" должен быть подвергнут санкциям и отключен от SWIFT", – заявил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели против РФ несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили отключить часть российских банков от SWIFT.

По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ.

"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью LIGA.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев. "Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу. SWIFT, безусловно, очень важен, и "Газпромбанк" будет одним из последних, кого отключат. Этого не сделают, пока российский газ продолжают поставлять в Европу", – считает Волобуев. 

Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, SWIFT, Газпромбанк, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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