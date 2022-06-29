Кулеба: "Газпромбанк" должен быть отключен от SWIFT

К посту министр прикрепил расследование журналистов проекта "Схемы", в котором указано, что через "Газпромбанк" российские военнослужащие получают выплаты, в том числе и "боевые" за участие в войне против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией".
"Украинские журналисты-расследователи выяснили, что российский "Газпромбанк" используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплаты жалованья российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. "Газпромбанк" должен быть подвергнут санкциям и отключен от SWIFT", – заявил Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ukrainian investigative journalists have revealed that Russian Gazprom bank is used to both receive European payments for gas and oil and pay salaries to Russian troops waging an aggressive war against Ukraine. What an irony. Gazprom bank must be sanctioned and banned from SWIFT. https://t.co/X0vBJlqfik— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022
После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели против РФ несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили отключить часть российских банков от SWIFT.
По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ.
"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью LIGA.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев. "Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу. SWIFT, безусловно, очень важен, и "Газпромбанк" будет одним из последних, кого отключат. Этого не сделают, пока российский газ продолжают поставлять в Европу", – считает Волобуев.
Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка".