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В Microsoft заявили, что будут сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется"

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В марте Microsoft объявила о приостановке продаж своих товаров и оказании услуг на территории России
В марте Microsoft объявила о приостановке продаж своих товаров и оказании услуг на территории России
Фото: depositphotos.com

Американская корпорация Microsoft планирует сокращать свой российский бизнес, пока от него ничего не останется. Об этом в интервью Washington Post заявил президент компании Брэд Смит.

"Когда дело доходит до России, мы в основном видим наш бизнес все более узким пока, в конце концов, там не останется ничего", – сказал он.

Смит объяснил, что компания хочет помочь своим сотрудникам и думает над тем, как обеспечить им поддержку.

В марте Microsoft объявила о приостановке продаж своих товаров и оказании услуг на территории России. Тогда же Смит сообщил, что компания помогает специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских кибератак.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Microsoft, санкции, технологии
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