В Microsoft заявили, что будут сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется"

В марте Microsoft объявила о приостановке продаж своих товаров и оказании услуг на территории России Фото: depositphotos.com

"Когда дело доходит до России, мы в основном видим наш бизнес все более узким пока, в конце концов, там не останется ничего", – сказал он.

Смит объяснил, что компания хочет помочь своим сотрудникам и думает над тем, как обеспечить им поддержку.

В марте Microsoft объявила о приостановке продаж своих товаров и оказании услуг на территории России. Тогда же Смит сообщил, что компания помогает специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских кибератак.