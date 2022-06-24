В Microsoft заявили, что будут сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется"

"Когда дело доходит до России, мы в основном видим наш бизнес все более узким пока, в конце концов, там не останется ничего", – сказал он.
Смит объяснил, что компания хочет помочь своим сотрудникам и думает над тем, как обеспечить им поддержку.
В марте Microsoft объявила о приостановке продаж своих товаров и оказании услуг на территории России. Тогда же Смит сообщил, что компания помогает специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских кибератак.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.