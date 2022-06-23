Спецслужбы России активизировали хакерские атаки против союзников Украины – Microsoft

По данным Microsoft, российские хакеры атаковали 128 организаций в 42 странах. В приоритете у хакеров были организации США, а также Польши, где координируется большая часть доставки военной и гуманитарной помощи.
Также за последние два месяца наблюдается рост хакерской активности, направленной против компьютерных сетей в Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Турции. Кроме того, в Microsoft наблюдают рост аналогичной активности в отношении министерств иностранных дел других стран НАТО.
Приоритетом хакеров были правительства, особенно среди членов НАТО. Но в список целей также вошли аналитические центры, гуманитарные организации, IТ-компании, энергетические и другие поставщики критически важной инфраструктуры.
По данным Microsoft, эти попытки взлома успешно преодолевали защиту в 29% случаев. Из этих успешных взломов четверть привела к краже данных из сетей.
Но измерить успех российского кибершпионажа сложно, и Microsoft заявила, что не имеет полного представления о взломе, потому что некоторые клиенты хранили данные в своих собственных системах, а не в инфраструктуре облачных вычислений Microsoft.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры, которых спонсирует правительство РФ.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума.