Спецслужбы России активизировали хакерские атаки против союзников Украины – Microsoft

По данным Microsoft, российские хакеры атаковали 128 организаций в 42 странах. В приоритете у хакеров были организации США, а также Польши, где координируется большая часть доставки военной и гуманитарной помощи.

Также за последние два месяца наблюдается рост хакерской активности, направленной против компьютерных сетей в Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Турции. Кроме того, в Microsoft наблюдают рост аналогичной активности в отношении министерств иностранных дел других стран НАТО.

Приоритетом хакеров были правительства, особенно среди членов НАТО. Но в список целей также вошли аналитические центры, гуманитарные организации, IТ-компании, энергетические и другие поставщики критически важной инфраструктуры.

По данным Microsoft, эти попытки взлома успешно преодолевали защиту в 29% случаев. Из этих успешных взломов четверть привела к краже данных из сетей.

Но измерить успех российского кибершпионажа сложно, и Microsoft заявила, что не имеет полного представления о взломе, потому что некоторые клиенты хранили данные в своих собственных системах, а не в инфраструктуре облачных вычислений Microsoft.