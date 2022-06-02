В США впервые признали, что помогают Украине проводить кибератаки

По словам Накасоне, американские хакеры помогают Украине проводить наступательные, оборонные и информационные операции Фото: depositphotos.com

"Мы совершили ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонные, информационные", – сказал Накасоне.

Он не стал уточнять подробности кибератак, однако подчеркнул, что они законны и соответствуют политике Пентагона.

По словам генерала, в отличие от России, информационные операции которой основаны на лжи, США стремятся говорить правду.

Накасоне также подчеркнул, что масштабы российских кибератак против Украины не преувеличены. Генерал похвалил украинских киберспециалистов, которые отбивают атаки хакеров из РФ.