В США впервые признали, что помогают Украине проводить кибератаки

"Мы совершили ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонные, информационные", – сказал Накасоне.
Он не стал уточнять подробности кибератак, однако подчеркнул, что они законны и соответствуют политике Пентагона.
По словам генерала, в отличие от России, информационные операции которой основаны на лжи, США стремятся говорить правду.
Накасоне также подчеркнул, что масштабы российских кибератак против Украины не преувеличены. Генерал похвалил украинских киберспециалистов, которые отбивают атаки хакеров из РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума.