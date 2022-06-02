Хакеры атаковали украинские госорганы, используя тему зарплат

Эксперты обнаружили файл "изменения оплаты труда с начислениями.docx", распространявшийся среди государственных организаций Украины электронной почтой.

Установлено, что документ содержит ссылку на внешний объект, запуск которого заразит компьютер вредоносным приложением Cobalt Strike Beacon.

CERT-UA работает над блокировкой доменного имени и соответствующего сервера.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума.