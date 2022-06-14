"Сбербанк" и еще два банка РФ отключили от SWIFT

Соответствующее решение было принято 3 июня в рамках шестого пакета санкций ЕС против РФ.
Как отмечает "Медуза", перед введением санкцией в "Сбербанке" заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции, а по международным "основные ограничения и так действуют".
В "Россельхозбанке" пообещали, что отключение "не повлияет на качество обслуживания клиентов", а в МКБ признавали, что в результате отключения "сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены".
SWIFT – это международная система передачи финансовых сообщений, которая позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тыс. учреждений в 200 странах.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Евросовет окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ее войной, развязанной против Украины, 3 июня. Он также включает поэтапный отказ от российской нефти и ряд других ограничений.