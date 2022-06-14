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"Сбербанк" и еще два банка РФ отключили от SWIFT

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В "Сбербанке" убеждают, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции
В "Сбербанке" убеждают, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции
Фото: depositphotos.com

Российские банки "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" с 14 июня отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом сообщила "Медуза".

Соответствующее решение было принято 3 июня в рамках шестого пакета санкций ЕС против РФ.

Как отмечает "Медуза", перед введением санкцией в "Сбербанке" заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции, а по международным "основные ограничения и так действуют".

В "Россельхозбанке" пообещали, что отключение "не повлияет на качество обслуживания клиентов", а в МКБ признавали, что в результате отключения "сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены".

SWIFT – это международная система передачи финансовых сообщений, которая позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тыс. учреждений в 200 странах.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Евросовет окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ее войной, развязанной против Украины, 3 июня. Он также включает поэтапный отказ от российской нефти и ряд других ограничений.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Сбербанк России, Россельхознадзор, SWIFT, российские банки
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