"Сбербанк" и еще два банка РФ отключили от SWIFT

В "Сбербанке" убеждают, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции Фото: depositphotos.com

Соответствующее решение было принято 3 июня в рамках шестого пакета санкций ЕС против РФ.

Как отмечает "Медуза", перед введением санкцией в "Сбербанке" заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции, а по международным "основные ограничения и так действуют".

В "Россельхозбанке" пообещали, что отключение "не повлияет на качество обслуживания клиентов", а в МКБ признавали, что в результате отключения "сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены".

SWIFT – это международная система передачи финансовых сообщений, которая позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тыс. учреждений в 200 странах.