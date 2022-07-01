США впервые опередили Россию по объемам поставок газа в ЕС

"Недавнее резкое сокращение поставок природного газа из России в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из РФ, готовясь к суровой зиме", – написал Бирол.

На опубликованном им графике видно, что с января 2021 года объемы поставок топлива из РФ системно снижаются, а из США – растут и что к началу июля РФ потеряла лидерские позиции.

Принятый в июне план ЕС по замещению российского газа предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia



The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND — Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022