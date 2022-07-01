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США впервые опередили Россию по объемам поставок газа в ЕС

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С 2021 года поставки топлива из РФ в Европу снижаются
С 2021 года поставки топлива из РФ в Европу снижаются
Фото: ЕРА

Июнь 2022 года стал первым месяцем, когда США поставили в Европейский союз больше газа, чем Россия. Об этом сообщил в Twitter исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Недавнее резкое сокращение поставок природного газа из России в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из РФ, готовясь к суровой зиме",  – написал Бирол.

На опубликованном им графике видно, что с января 2021 года объемы поставок топлива из РФ системно снижаются, а из США – растут и что к началу июля РФ потеряла лидерские позиции.

Принятый в июне план ЕС по замещению российского газа предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупал в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах – прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

Теги: Россия, США, газ, газопровод, Европа, Евросоюз
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