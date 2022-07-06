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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австрия выводит "Газпром" из управления крупнейшим газовым хранилищем

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Австрия передаст мощности своего газового хранилища другим компаниям
Австрия передаст мощности своего газового хранилища другим компаниям
Фото: EPA

Австрия начала выводить российскую компанию "Газпром" из своего газового хранилища в Зальцбурге, которое является крупнейшим в стране. Об этом на пресс-конференции заявила министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, сообщило агентство Reuters 6 июля.

Газовый регулятор e-Control принял такое решение из-за систематической неспособности "Газпрома" выполнять свою часть обязательств, заявила министр, добавив, что в таком случае эти "мощности нужно передать другим", поскольку ПХТ  "критическая инфраструктура" для страны.

Законодательство, которое позволяет передать мощности, вступило в силу 1 июля, отметило Reuters. Агентство подчеркнуло, что правительство Австрии еще в мае предупредило "Газпром", что, если хранилища не будут наполнятся должным образом, "мощности будут переданы другим компаниям".

Контекст:

Австрия получала из России около 80% необходимого объема газа, отмечает Reuters, но после военного вторжения в Украину она обвинила Москву "в использовании этих поставок в качестве оружия и ищет альтернативы".

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупал в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС – потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях. В мае Россия остановила поставки газа в Финляндию и Нидерланды, с 1 июня – в Данию. Эти страны тоже отказались платить в рублях.

Евросоюз разработал план замещения российского газа. Он предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки.

Уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон 25 июня заявила, что 12 стран Евросоюза полностью или частично остались без газа из России. В то же время ЕС достиг соглашения об увеличении поставок газа с Израилем, Египтом и Норвегией, на финишной прямой – переговоры с Азербайджаном, отметила Симсон, подчеркнув, что в мае уже удалось поставить рекордные 12,8 млрд м³.

6 июля президент Европейской комиссии заявила, что Евросоюз должен готовиться к полному прекращению поставок российского газа.

Теги: Газпром, Россия, газ, Австрия, агрессия, вторжение, война России против Украины
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