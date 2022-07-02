Транзит российского газа через Украину упал в июне до исторического минимума – "Оператор ГТС"

"Через украинскую ГТС в июне этого года месячные объемы транзита достигли исторического минимума с 1991 года – 1,25 млрд м³. Так, по сравнению с маем 2022 года объемы транзита через Украину упали на 37%, а по сравнению с июнем предыдущего года транзит сократился почти втрое", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что российский "Газпром" использовал только 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд м³), предусмотренных долгосрочным контрактом.

ОГТСУ расценивает происходящее на газовом рынке как "газовый шантаж по-российски".

"В результате манипулятивных действий "Газпрома" с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. Кремль применяет агрессию не только в военном измерении: попытки сорвать отопительный сезон в Европе – это пример настоящей гибридной войны", – заявил "Оператор ГТСУ Украины".