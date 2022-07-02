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Транзит российского газа через Украину упал в июне до исторического минимума – "Оператор ГТС"

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В июне через Украину перекачали 1,25 млрд м&sup3; газа, отметили в ОГТСУ
В июне через Украину перекачали 1,25 млрд м³ газа, отметили в ОГТСУ
Фото: EPA

В июне объемы транзита российского газа через территорию Украины упали до минимального показателя с 1991 года. Об этом в Facebook проинформировала 1 июля компания "Оператор газотранспортной системы Украины".

"Через украинскую ГТС в июне этого года месячные объемы транзита достигли исторического минимума с 1991 года – 1,25 млрд м³. Так, по сравнению с маем 2022 года объемы транзита через Украину упали на 37%, а по сравнению с июнем предыдущего года транзит сократился почти втрое", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что российский "Газпром" использовал только 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд м³), предусмотренных долгосрочным контрактом.

ОГТСУ расценивает происходящее на газовом рынке как "газовый шантаж по-российски".

"В результате манипулятивных действий "Газпрома" с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. Кремль применяет агрессию не только в военном измерении: попытки сорвать отопительный сезон в Европе – это пример настоящей гибридной войны", – заявил "Оператор ГТСУ Украины".

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Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля в Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

Седьмой пакет санкций ЕС против России обязательно будет, но, наверное, без газового эмбарго, заявлял в начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В Еврокомиссии пока не рассматривают введение газового эмбарго против России, отметил в интервью, опубликованном 4 июня, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Глава "Нафтогазу" Юрий Витренко говорил в конце мая, что компания начала предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" контракта на транзит газа. Он прогнозировал подачу иска в июле.

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Теги: Газпром, газ, экономика, цены, отопительный сезон, ГТС, транзит, шантаж, Оператор газотранспортной системы Украины
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